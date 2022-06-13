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В Чехии раскритиковали подход Макрона в отношении России

В Чехии раскритиковали подход Макрона в отношении России

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Президент Франции Эммануэль Макрон не понимал суть проблемы, когда говорил о том, что Россию нельзя унижать, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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