«Просто нажать на кнопку». Какими льготами пользуются севастопольцы при уплате имущественных налогов?

Севастопольцы пользуются налоговыми льготами при налогообложении имущества. Перечень льготных категорий достаточно обширен и приведен в Налоговом кодексе РФ (статьи 391 и 407), и законах города Севастополя № 75-ЗС и № 614-ЗС.