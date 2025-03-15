Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Охотникова
    По всей стране пора избавляться от вывесок на иностраномСимферополь хочет...
  • Людмила Абрамова
    лишить гражданства РФ нужно и всю недвижимость и вклады забратьГосдума решила пр...
  • Наталья Середа
    Город из года в год все хуже и хуже.В Севастополе поя...

«Просто нажать на кнопку». Какими льготами пользуются севастопольцы при уплате имущественных налогов?

«Просто нажать на кнопку». Какими льготами пользуются севастопольцы при уплате имущественных налогов?

Севастопольцы пользуются налоговыми льготами при налогообложении имущества. Перечень льготных категорий достаточно обширен и приведен в Налоговом кодексе РФ (статьи 391 и 407), и законах города Севастополя № 75-ЗС и № 614-ЗС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх