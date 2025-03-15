«Просто нажать на кнопку». Какими льготами пользуются севастопольцы при уплате имущественных налогов?

Севастопольцы пользуются налоговыми льготами при налогообложении имущества. Перечень льготных категорий достаточно обширен и приведен в Налоговом кодексе РФ (статьи 391 и 407), и законах города Севастополя № 75-ЗС и № 614-ЗС.
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