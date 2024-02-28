Официальная информация

Уважаемые граждане! В связи с ремонтом в период времени с 28.02.2024 года по 11.03.2024 года пункт регистрации автомобилей в автосалоне на Декабристов в Казани временно не работает Автосалон ТТС-1, расположенный по адресу: г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)