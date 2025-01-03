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Шэй-Гилджес Александер и Карл-Энтони Таунс названы игроками декабря в НБА

Шэй-Гилджес Александер и Карл-Энтони Таунс названы игроками декабря в НБА

По итогам месяца отличились защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс.

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