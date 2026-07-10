Законы, вступающие в силу с 11 июля

Внесены изменения в правила предоставления субсидий Роскадастру. К числу результатов субсидирования публично-правовой компании «Роскадастр» включено проведение мероприятий по оказанию технической помощи в рамках международных договоров и соглашений.
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