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"Помогите": Донор сердца очнулся во время операции и заплакал

"Помогите": Донор сердца очнулся во время операции и заплакал

В США началось расследование инцидента с донором органов, который ожил на операционном столе.В октябре 2021 года в Баптистскую больницу Ричмонда был доставлен американец Томас Хувер с диагнозом "передозировка наркотиков".

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