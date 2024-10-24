"Помогите": Донор сердца очнулся во время операции и заплакал

В США началось расследование инцидента с донором органов, который ожил на операционном столе.В октябре 2021 года в Баптистскую больницу Ричмонда был доставлен американец Томас Хувер с диагнозом "передозировка наркотиков".
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