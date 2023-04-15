Бербок назвала «кошмаром» возможный военный конфликт вокруг Тайваня

Дестабилизация ситуации в районе Тайваня будет иметь серьезные последствия для экономики Германии, Китая и всего мира, это станет «кошмаром», заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Пекине со своим китайским коллегой Цинь Ганом.