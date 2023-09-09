В День города на набережной Волги Астрахани откроются две православные выставки

Одна посвящена Чуркинскому монастырю, другая – известному астраханскому краеведу Сергею Львову. 9 сентября в 17:00 на площади Петра I откроются две выставки, организованные Астраханским отделением Императорского Православного Палестинского Общества.
Одна посвящена Чуркинскому монастырю, другая – известному астраханскому краеведу Сергею Львову. 9 сентября в 17:00 на площади Петра I откроются две выставки, организованные Астраханским отделением Императорского Православного Палестинского Общества.
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