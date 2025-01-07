В ТЦ «Омский» на месте закрытого «Синнабона» открылась новая кофейня-булочная. В меню заведения - разнообразная выпечка, начиная от сладкой и заканчивая сытной - с горбушей или пепперони.
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В ТЦ «Омский» на месте закрытого «Синнабона» открылась новая кофейня-булочная. В меню заведения - разнообразная выпечка, начиная от сладкой и заканчивая сытной - с горбушей или пепперони.