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Татар-информ

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На нацпроекты в Татарстане потратили 20,6 млрд рублей

На нацпроекты в Татарстане потратили 20,6 млрд рублей

В Татарстане продолжается реализация национальных проектов. По состоянию на 1 июля 2026 года исполнение по расходам, направленным на их реализацию, составило 20,6 млрд рублей или 38% от годовых назначений, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РТ.

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