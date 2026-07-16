На нацпроекты в Татарстане потратили 20,6 млрд рублей

В Татарстане продолжается реализация национальных проектов. По состоянию на 1 июля 2026 года исполнение по расходам, направленным на их реализацию, составило 20,6 млрд рублей или 38% от годовых назначений, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РТ.