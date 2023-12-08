Борис Волгин После трагедии в Брянске, как всегда, начнётся бестолковая, бурная деятельность, смыслом которой будут поиски крайнего.
Грустные размышления у школьных дверей
Комментарии
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Садко Гусляр
...ну-ну... - когда у меня был ижак, а сосед купил копейку я готов был его убить... - диалектика... - классика марксизма-ленинизма.. - зри в корень кУзьма...
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12 час.
Андрей
тут конечно и медицина бессильна.
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12 час.
Садко Гусляр
...твой английский юмор я оценил с большим пониманием... - только ты забыл написать затёртое до дыр клише "...тебе пора в дурдом..." или что-либо из той же серии...
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12 час.
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