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Грустные размышления у школьных дверей

Грустные размышления у школьных дверей

Борис Волгин После трагедии в Брянске, как всегда, начнётся бестолковая, бурная деятельность, смыслом которой будут поиски крайнего.

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Комментарии
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Садко Гусляр
...ну-ну... - когда у меня был ижак, а сосед купил копейку я готов был его убить... - диалектика... - классика марксизма-ленинизма.. - зри в корень кУзьма...
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12 час.
Андрей
тут конечно и медицина бессильна.
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12 час.
Садко Гусляр
...твой английский юмор я оценил с большим пониманием... - только ты забыл написать затёртое до дыр клише &quot;...тебе пора в дурдом...&quot; или что-либо из той же серии...
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12 час.

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