«Енисей» уверенно победил «Югру-Самотлор» в Суперлиге

Завершился первый матч игрового дня волейбольной Суперлиги. Красноярский «Енисей» на своей площадке не оставил никаких шансов «Югре-Самотлор» из Нижневартовска, разгромив ее со счетом 3:0 (25:17, 27:25, 25:19).
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