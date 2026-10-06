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Группа Dominia и проект «Bach: The Saddest Transcriptions for Piano» – в отборе Grammy

Группа Dominia и проект «Bach: The Saddest Transcriptions for Piano» – в отборе Grammy

Оба проекта связаны с продюсером, кинокомпозитором и саунд-дизайнером Станиславом Полеско.  – Для нас это действительно важное событие, – рассказал Metro Станислав Полеско.

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