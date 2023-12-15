СМИ: полицейские избили в Иерусалиме турецкого корреспондента

Global Look Press/Carsten Rehder/dpa Израильские полицейские избили в Иерусалиме фотокорреспондента турецкого информационного агентства Anadolu Мустафу Харуфа, по данным агентства, журналисту потребовалась помощь врачей.
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