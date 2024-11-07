Выступление Путина

7 ноября президент Путин выступит на пленарном заседании клуба «Валдай». Тема дискуссионного клуба в этом году: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии