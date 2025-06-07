Полтавщина в огне: Россия уничтожила ключевой учебный центр ВСУ Ирэн ОрлонскаяВ Сухопутных войсках Украины сообщили о ракетном ударе, который был нанесен русской армией по военному учебному центру, расположенном в Полтавской области.