Полтавщина в огне: Россия уничтожила ключевой учебный центр ВСУ Ирэн ОрлонскаяВ Сухопутных войсках Украины сообщили о ракетном ударе, который был нанесен русской армией по военному учебному центру, расположенном в Полтавской области.
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