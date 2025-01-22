В 10 регионах Казахстана задержаны криминальные группировки

21 января МВД и КНБ при координации органов прокуратуры завершена масштабная и длительная спецоперация, направленная на пресечение противоправной деятельности преступных групп, наладивших канал поставки наркотиков в учреждения, а также занимающихся вымогательствами и финансированием криминалитета.