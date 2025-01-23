Нововведения для водителей в 2025 году – штраф за «пьяную» езду достигнет 45 000 рублей Евгения Комарова«Пьяная» остается самым дорогим нарушением – с 1 января штраф за нее достигает 45 тысяч рублей, что станет нововведением для водителей в 2025 году.