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Нововведения для водителей в 2025 году – штраф за «пьяную» езду достигнет 45 000 рублей

Нововведения для водителей в 2025 году – штраф за «пьяную» езду достигнет 45 000 рублей

Нововведения для водителей в 2025 году – штраф за «пьяную» езду достигнет 45 000 рублей Евгения Комарова«Пьяная» остается самым дорогим нарушением – с 1 января штраф за нее достигает 45 тысяч рублей, что станет нововведением для водителей в 2025 году.

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