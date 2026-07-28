Еще 2 аварийных дома снесли в Старой Купавне

В Старой Купавне снесли два многоквартирных здания, расположенных на улице Кирова. Дома № 6 и № 14, построенные в 1964 и 1935 годах соответственно, общей площадью около 1,3 тысячи квадратных метров, были признаны аварийными и непригодными для дальнейшей эксплуатации.