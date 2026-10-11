Кирилл Дмитриев призвал Великобританию и ЕС прекратить разжигать войну на Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций и представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выступил с заявлением, адресованным правительствам Великобритании и Евросоюза.
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И? что в реальности , кто там прислушался ? для чего все эти потуги ??