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Регионы России

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Кирилл Дмитриев призвал Великобританию и ЕС прекратить разжигать войну на Украине

Кирилл Дмитриев призвал Великобританию и ЕС прекратить разжигать войну на Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций и представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выступил с заявлением, адресованным правительствам Великобритании и Евросоюза.

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