Фото: globallookpress.com/ Kirill Chubotin384 прочтения Сегодня Несмотря на очевидный провал замысла наступления на Курскую область, киевский режим продолжает отрицать неудачу.
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