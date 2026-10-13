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Stacks привлекла более 500 BTC в программу стейкинга: сможет ли STX закрепиться выше $0,40?

13 октября токен Stacks (STX) торговался в районе $0,4182 после подъема к $0,4502. Одновременно Stacks Labs сообщила о полном заполнении второго раунда Bitcoin-стейкинга: участники разместили более 500 BTC и заблокировали свыше 6,7 млн STX.

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