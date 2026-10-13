Stacks привлекла более 500 BTC в программу стейкинга: сможет ли STX закрепиться выше $0,40?

13 октября токен Stacks (STX) торговался в районе $0,4182 после подъема к $0,4502. Одновременно Stacks Labs сообщила о полном заполнении второго раунда Bitcoin-стейкинга: участники разместили более 500 BTC и заблокировали свыше 6,7 млн STX.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым