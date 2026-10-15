В данной статье хочу напомнить всем о празднике, которого, к сожалению, нет, в стране которой больше не существует на карте.
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Конституция 1977 года (на смену "сталинской" 1936 года) ввела такие формы участия граждан, как "всенародное обсуждение" и референдум.
Однако не был детально проработан механизм проведения референдумов. А Закон СССР «О всенародном голосовании (референдуме) СССР» был подписан только в декабре 1990 года.
Сейчас следует чётко определиться с понятиями что такое "основная форма социалистической собственности", какой процент от "всенародной собственности" должен быть социально оправдан с распоряжением этой собственностью "кристально чистых" управленцев.
Сразу вспомнил "собрание трудового коллектива" по выбору директора... И фильм времён СССР - там решался производственный вопрос голосованием.
Или личная ответственность руководителя, тогда Комитет народного контроля, "суровая ответственность"?
А сейчас у нас конституция написанная и продиктованная американцами. Вот так и живем под чужую дуду. Власть это вполне устраивает, много там чего хорошего для них записано.
С Днем Советской Конституции. Поздравляю всех, кто помнит СССР. Полностью согласна с автором.