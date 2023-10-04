В РФ дорожают машины с пробегом - за год почти на 40%

Сервис "Avito-Авто" провёл своё исследование и информирует, что в России за 3-й квартал 2023 года цена машин с пробегом выросла на 39% год к году и сейчас в среднем такой не новый автомобиль стоит порядка 640 000 рублей (по курсу это $6 440).
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