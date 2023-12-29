Глава Симферопольского района подвел итоговый приём граждан

Глава Симферопольского района Денис Кратюк провел последний в этом году прием граждан. В своем официальном Telegram-канале он отметил, что большинство обращений были решены на месте, а те, которые требовали дополнительной работы, получили соответствующие поручения.
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