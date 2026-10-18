МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Системы защиты промышленных объектов от воздушных атак надо выстраивать в России с учетом долгосрочной перспективы и тех планов, которые рассматриваются в странах НАТО по возможности нанесения ударов по российской территории.
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