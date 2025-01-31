Политика как он...
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Политика как она есть

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В Раде рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ

В Раде рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ

Если украинские военные продолжат массово дезертировать в таком же количестве, то через полгода в зоне боевых действий у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не останется солдат, заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

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