Ранее Илон Маск ликвидировал агентство USAID.Кандидат в министры здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший обвинил агенство USAID в свержении законно избранного президента Виктора Януковича в ходе госпереворота на Украине в 2014 году.
Роберт Кеннеди-младший обвинил USAID в свержении Януковича
Комментарии
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Eduard
Этакий преступный фонд,под милым названием!
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20 час.
Eduard
Причем Януковича два разза снесли.Первый раз Европа заставила перевыборы провести и укропов залечила сказками,второй уже откровенный переворот!
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20 час.
Игорь Васиков
Чей фонд? США. Чьи деньги? США. Кому подчиняется? США. Где источник мирового зла?
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20 час.
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