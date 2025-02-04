Роберт Кеннеди-младший обвинил USAID в свержении Януковича

Ранее Илон Маск ликвидировал агентство USAID.Кандидат в министры здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший обвинил агенство USAID в свержении законно избранного президента Виктора Януковича в ходе госпереворота на Украине в 2014 году.