Bild: надпись на свитере Зеленского является посланием Путину

Надпись на свитере президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот пришел на встречу с премьером Эстонии Кайей Каллас, немецкие журналисты газеты Bild интерпретировали как тайное послание российскому лидеру Владимиру Путину.
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