Гений про злодейства А чего это Виктора Орбана понесло в Киев, скажите мне? Нашел место для променада, прости Господи.
Виктор Орбан делает визиты
Комментарии
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Алексей Тан
Орбан, Лукаш (Лукашенко) = Нетаньяху, Зеленский.... : ЭТО "хороший - плохой полицейский"... а по сути, это один и тот же КАГАЛ!!!.
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6 час.
Алексей Тан
И помните!!!.... НАТО : ЭТО НАЁМНИК, иудейского Уолл стрит!.... И Русский мир, противостоит, миру иудейскому... или СИОНИЗМУ!... "зверю библейскому".
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5 час.
Natalija Osminina
Орбан просто делит Европу и Украину. От Украины он отрезает Закарпатье. А от Европы проект "Интермариум". Все согласовано.
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4 час.
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