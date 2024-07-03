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Виктор Орбан делает визиты

Виктор Орбан делает визиты

Гений про злодейства А чего это Виктора Орбана понесло в Киев, скажите мне? Нашел место для променада, прости Господи.

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Комментарии
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Алексей Тан
Орбан, Лукаш (Лукашенко) = Нетаньяху, Зеленский.... : ЭТО &quot;хороший - плохой полицейский&quot;... а по сути, это один и тот же КАГАЛ!!!.
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6 час.
Алексей Тан
И помните!!!.... НАТО : ЭТО НАЁМНИК, иудейского Уолл стрит!.... И Русский мир, противостоит, миру иудейскому... или СИОНИЗМУ!... &quot;зверю библейскому&quot;.
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5 час.
Natalija Osminina
Орбан просто делит Европу и Украину. От Украины он отрезает Закарпатье. А от Европы проект &quot;Интермариум&quot;. Все согласовано.
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4 час.

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