Виктор Орбан делает визиты

Алексей Тан Орбан, Лукаш (Лукашенко) = Нетаньяху, Зеленский.... : ЭТО "хороший - плохой полицейский"... а по сути, это один и тот же КАГАЛ!!!.

Алексей Тан И помните!!!.... НАТО : ЭТО НАЁМНИК, иудейского Уолл стрит!.... И Русский мир, противостоит, миру иудейскому... или СИОНИЗМУ!... "зверю библейскому".