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Поток автомобилей хлынул из Грузии в Россию на фоне протестных акций в Тбилиси

Поток автомобилей хлынул из Грузии в Россию на фоне протестных акций в Тбилиси

Огромная пробка образовалась вблизи границы России и Грузии на КПП «Верхний Ларс». Очевидцы сообщают, что автомобили с номерными знаками обеих стран пытаются массово въехать на территорию РФ.

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