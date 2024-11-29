Площадь Сан-Марко в Венеции скрывает подземный мир, полный тайн

Площадь Сан-Марко в итальянском городе Венеция скрывает подземный мир, полный сюрпризов. Поскольку год назад были открыты строительные площадки и начались работы по защите площади от паводка, два мира - верхний, посещаемый людьми со всего мира, и нижний - загадочный и неизведанный, обретают все более отчетливую форму.
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