Политика как он...
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Политика как она есть

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Риелтор обманула сирот и украла из бюджета почти 70 миллионов рублей. Следствие поставило точку в ее деле

Риелтор обманула сирот и украла из бюджета почти 70 миллионов рублей. Следствие поставило точку в ее деле

Следственный комитет завершил дело о махинациях с квартирами для выпускников детских домов В Следственном комитете РФ объявили, что поставлена точка в деле в отношении дамы-риелтора, которую обвинили в хищении бюджетных денег - почти 70 миллионов рублей - при покупке жилья для выпускников интернатов.

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Комментарии
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алексей митин
ну в китае не останавливает же хотя там и открытые публичные расстрелы
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13 час.
Владимир Алтайцев
Не  останавливает, но  точно  тормозит  взяточников.
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13 час.
M
Marisha
проверьте все дома и там миллиарды тоже будут
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10 час.
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