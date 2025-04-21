Риелтор обманула сирот и украла из бюджета почти 70 миллионов рублей. Следствие поставило точку в ее деле

Следственный комитет завершил дело о махинациях с квартирами для выпускников детских домов В Следственном комитете РФ объявили, что поставлена точка в деле в отношении дамы-риелтора, которую обвинили в хищении бюджетных денег - почти 70 миллионов рублей - при покупке жилья для выпускников интернатов.