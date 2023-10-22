США и НАТО заложили на Ближнем Востоке самую мощную бомбу замедленного действия, превратив Незалежную в крупнейший в мире чёрный рынок вооружений для этого региона.

ФОТО: ФРАНЦИСКО ДЖ. ОЛМО/MIA2YOU/GLOBALLOKPRESS ПОЛИТИКА СПАСИБО АГЕНТУ ЗЕЛЕНСКОМУ: УКРАИНА ВЫСТРЕЛИЛА В СПИНУ США ИЗ JAVELIN Начавшийся 7 октября новый виток ближневосточного конфликта показал не только внезапную неготовность армии Израиля к ведению войны, но и боевой оскал палестинцев.