США и НАТО заложили на Ближнем Востоке самую мощную бомбу замедленного действия, превратив Незалежную в крупнейший в мире чёрный рынок вооружений для этого региона.

ФОТО: ФРАНЦИСКО ДЖ. ОЛМО/MIA2YOU/GLOBALLOKPRESS ПОЛИТИКА СПАСИБО АГЕНТУ ЗЕЛЕНСКОМУ: УКРАИНА ВЫСТРЕЛИЛА В СПИНУ США ИЗ JAVELIN Начавшийся 7 октября новый виток ближневосточного конфликта показал не только внезапную неготовность армии Израиля к ведению войны, но и боевой оскал палестинцев.
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