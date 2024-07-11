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Неразорвавшаяся ракета РСЗО HIMARS упала на территорию больницы в Донецке

Неразорвавшаяся ракета РСЗО HIMARS упала на территорию больницы в Донецке

Оперативные службы экстренно огородили место падения боеприпаса.В Донецке, на территории Пролетарского района в среду, 10 июля, упала неразорвавшаяся ракета реактивной системы залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS.

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