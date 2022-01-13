Экипаж Николаева выиграл этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Победитель назвал «гонкой на выносливость» одиннадцатый этап ралли «Дакар».Экипаж Эдуарда Николаева российской команды «КамАЗ-мастер» из команды «Камаз- мастер» одержал победу на одиннадцатом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
Победитель назвал «гонкой на выносливость» одиннадцатый этап ралли «Дакар».Экипаж Эдуарда Николаева российской команды «КамАЗ-мастер» из команды «Камаз- мастер» одержал победу на одиннадцатом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
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