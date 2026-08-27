Public Citizen: Трамп обошелся инвесторам в $4,7 млрд. из-за его криптовалютных схем

Некоммерческая организация по защите прав потребителей Public Citizen сообщила, что президент США Дональд Трамп с 2022 года «оставил инвесторов в убытке как минимум на $4,7 млрд» из-за его и семейных проектов в сфере цифровых активов.
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