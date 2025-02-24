В Раде пожаловались на нехватку общения с администрацией Трампа

Между Киевом и Вашингтоном заметен недостаток прямой коммуникации. На нехватку общения с администрацией президента США Дональда Трампа пожаловался в беседе с The Financial Times депутат Верховной Рады Александр Мережко.
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