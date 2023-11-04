Двоемыслие в науке — шаг к «новому дивному миру», где все решает партия

Многое из того, что было описано в романе Джорджа Оруэлла «1984» 75 лет назад, мы сегодня видим воочию Валентин Катасонов Фото: фрагмент обложки книги Продолжу разговор о романе английского писателя Джорджа Оруэлла «1984», увидевшего свет 75 лет назад.