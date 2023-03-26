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Лучшие в городе.

Прошлый четверг подарил хорошие новости коллективу ОАО ´Белшина´ - команда акционерного общества заняла первое место (в своей подгруппе) в городской круглогодичной спартакиаде среди предприятий, учреждений и организаций Бобруйска за 2022 год.

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