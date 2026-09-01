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Zero Hedge

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Ugly JOLTs Report Hints At Another Negative Payrolls Print On Friday

Ugly JOLTs Report Hints At Another Negative Payrolls Print On Friday

Ugly JOLTs Report Hints At Another Negative Payrolls Print On Friday After five straight months of JOLTS beats, including two blowout prints for April and May and zero misses since 2025, last month's JOLTS report was a surprising miss (despite the previously discussed surge in government job openings).

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