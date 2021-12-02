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Сохранить природу и поддержать бизнес: в Москве прошла первая конференция Национального ESG-Альянса: Новости ➕1, 02.12.2021

Сохранить природу и поддержать бизнес: в Москве прошла первая конференция Национального ESG-Альянса: Новости ➕1, 02.12.2021

В Москве прошла первая конференция, посвященная созданию Национального ESG-Альянса (общей платформы для экологического, социального и корпоративного управления.

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