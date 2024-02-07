NYT: интервью Путина Такеру Карлсону обострит политические разногласия в США

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону может вызвать политические разногласия внутри США по поводу дальнейшей стратегии государства в отношении Украины.
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