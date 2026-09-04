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Царьград

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Корзина пионовидных роз продана в Москве за 75,5 тысячи рублей

Корзина пионовидных роз продана в Москве за 75,5 тысячи рублей

К 1 сентября в Москве на маркетплейсе Flowwow был продан самый дорогой букет. Корзина с кустовыми пионовидными розами обошлась покупателю в 75 550 рублей.

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