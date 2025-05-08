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Русских пенсионеров морят голодом – обвинения в адрес стран Прибалтики

Русских пенсионеров морят голодом – обвинения в адрес стран Прибалтики

Русских пенсионеров морят голодом – обвинения в адрес стран Прибалтики Евгения КомароваСтали морить голодом русских пенсионеров – так в прессе оценивают ситуацию с выплатами пожилым гражданам в странах Прибалтики.

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