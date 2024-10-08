Депутат Милонов: экстрасенсов и тарологов следует судить с отягчающих позиций

В России давно необходимо ввести строгое наказание для экстрасенсов, магов, колдунов и тарологов. Причем судить их следует с отягчающих позиций, добавляя к сроку от пяти до шести лет, так как речь идет о шарлатанах с жаждой наживы, объяснил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Общественной Службой Новостей.