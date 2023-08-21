РИА Новости: Анкара надеется, что встреча Эрдогана и Путина пройдет в Турции

Лучше, если бы это происходило в России. Турция способна на многое, если это ей выгодно.

А почему бы Эрдогану самому не приехать? Кто более заинтересован в этой встрече?

Лариса Поплавская

Ради личной выгоды этот наглый турок не хочет даже зад поднять для прилета в Россию. Подозрительно чего это он так настаивает на встрече у него. На радостях вступления в евросоюз решил Путину какую-то пакость сделать. Доверия он лишился полностью. А нашему президенту не надо туда ехать Эрдоган непорядочный человек.