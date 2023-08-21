Анкара надеется на то, что переговоры между президентом Реджепом Эрдоганом и главой Российской Федерации Владимиром Путиным состоятся на турецкой территории.
РИА Новости: Анкара надеется, что встреча Эрдогана и Путина пройдет в Турции
Комментарии
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Ольга Каширина
Лучше, если бы это происходило в России. Турция способна на многое, если это ей выгодно.
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17 час.
Елена Бородина
А почему бы Эрдогану самому не приехать? Кто более заинтересован в этой встрече?
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17 час.
Лариса Поплавская
Ради личной выгоды этот наглый турок не хочет даже зад поднять для прилета в Россию. Подозрительно чего это он так настаивает на встрече у него. На радостях вступления в евросоюз решил Путину какую-то пакость сделать. Доверия он лишился полностью. А нашему президенту не надо туда ехать Эрдоган непорядочный человек.
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16 час.
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