Как подготовить газон на даче к зиме: четыре дела, которые нельзя забыть осенью

Готовить газон к зиме обычно начинают в сентябре или октябре, когда рост травы заметно замедляется. Точные сроки зависят от региона, погоды и состава травосмеси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лавочку прикроют:...
- Лавочку прикроют:...
- Премьер-министр В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым