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Пятый канал

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Как подготовить газон на даче к зиме: четыре дела, которые нельзя забыть осенью

Как подготовить газон на даче к зиме: четыре дела, которые нельзя забыть осенью

Готовить газон к зиме обычно начинают в сентябре или октябре, когда рост травы заметно замедляется. Точные сроки зависят от региона, погоды и состава травосмеси.

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