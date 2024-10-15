Россия создаст свой аналог Huawei

Россия создаст свой аналог смартфона высокотехнологичной компании Huawei. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с ректором МГУ Виктором Садовничим обсудил работу филиала Московского университета в Шэньчжене (Китай), где проходят подготовку более трех тысяч студентов.
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