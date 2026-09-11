Ефимов: столица помогла сформировать стратегию развития Горно-Алтайска

По мастер-плану Горно-Алтайска до 2035 года там создадут 7,1 тысячи рабочих мест, построят 10 школ, 13 дошкольных организаций, восемь объектов высшего и дополнительного образования, а также модернизируют коммунальную и транспортную инфраструктуру.