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Аргументы и Факты

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Ефимов: столица помогла сформировать стратегию развития Горно-Алтайска

По мастер-плану Горно-Алтайска до 2035 года там создадут 7,1 тысячи рабочих мест, построят 10 школ, 13 дошкольных организаций, восемь объектов высшего и дополнительного образования, а также модернизируют коммунальную и транспортную инфраструктуру.

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